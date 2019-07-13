«Урал» открыл сезон победой

Футболисты «Урала» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги обыграли со счетом 3:2 клуб «Уфа». На стадион «Екатеринбург Арена» поддержать команду пришли более 14 тыс. зрителей.

Перед матчем букмекеры оценивали выше шансы «Урала»: на его победу можно было сделать ставку с коэффициентом 2,15. На выигрыш «Уфы» скромнее – 3,8. В прошлом сезоне в Екатеринбурге клубы сыграли вничью, а в гостях «Урал» проиграл башкирской команде с разгромным счетом 4:1.

Гости начал матч активнее хозяев. Уже на третьей минуте после штрафного чуть выше ворот «Урала» пробил полузащитник «Уфы» Дмитрий Сысуев. Спустя три минуты после навеса с углового Бояна Йокича головой рядом со штангой пробил защитник башкирцев Павел Аликин.

Затем инициативой в центре поля завладели футболисты «Урала». Уже на 14-ой минуте хозяева открыли счет. Искусной передачей с углового голландского полузащитника уральцев Отмана Эль Кабира воспользовался лидер команды Эрик Бикфалви, пробивший точно под перекладину. Вратарь Алексей Чернов отбить мяч не сумел.

В первом тайме хозяева поля контролировали игру. Особенно заметными у екатеринбуржцев были полузащитники поляк Рафал Августиняк и камерунец Петрус Бумаль. Уфимцы отвечали опасными контратаками.

В начале второго тайма «Урал» удвоил преимущество. Из-за пределов штрафной пробил Августиняк, попав в защитника уфимцев. Но мяч подкараулил капитан уральцев Денис Кулаков, после навеса которого Бикфалви вновь головой отправил мяч в сетку ворот гостей. 2:0.

На 61-ой минуте «Урал» создал еще один опаснейший момент у ворот «Уфы». Эль Кабир ворвался в штрафную, обыграл защитника гостей Александра Сухова и пробил в противоход голкиперу. Но Чернов дотянулся до мяча.

Интригу в матче на 76-ой минуте вернул нападающий уфимцев Андрей Козлов, который после навеса Оливье Тилла переправил мяч ногой в ворота уральцев. Вратарь Ярослав Годзюр оказался бессилен его отбить.

Болельщики «Урала» заскандировали: «Верим в команду». И хозяева спустя всего 6 минут вновь удвоили преимущество. Мяч после ошибки уфимцев в центре поля и передачи Владимира Ильина забил вышедший лишь десять минут назад полузащитник Юрий Бавин, обыгравший вратаря Чернова и поразивший уже пустые ворота.

Уфимцы вновь смогли отыграть один мяч. После фола в штрафной Андрея Егорычева против Сильвестра Игбуна судья назначил одиннадцатиметровый. Пенальти эффектно исполнил полузащитник гостей Даниил Фомин. Он выдержал паузу и отправил мяч в противоположный от вратаря левый угол ворот.

Концовка матча выдалась нервной, но «Урал» сумел удержать минимальное преимущество и начать сезон с победы.

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов на после матча поздравил болельщиков с успешным началом сезона. «Очень хотели стартануть хорошо дома. Понимали, что соперник не простой. Погода жаркая, поэтому временами теряли концентрацию. Достаточно хорошо играли в нападении и в защите. Главное – три очка взяли», - отметил Дмитрий Парфенов.

21 июля «Урал» сыграет в Екатеринбурге с грозненским «Ахматом».

Алексей Охлопков