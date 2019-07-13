Госсовет Удмуртии внес в Госдуму России предложение разрешить регионам вводить скидки на оплату штрафов

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму России проект поправок в КоАП, который дает право региональным властям устанавливать случаи, когда размер административных штрафов, наложенных за нарушения законов субъектов страны, будет уменьшен вдвое. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о возможности оплачивать штрафы со скидкой в течение определённого времени. Отмечается, что это позволит увеличить собираемость штрафов и уменьшить количество обжалований постановлений. При этом за счёт увеличения количества плательщиков общая сумма собранных штрафов будет расти.

Напомним, сейчас такая норма уже предусмотрена при оплате дорожных штрафов: водители платят половину от их суммы в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления. По общим правилам, административный штраф следует оплачивать в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления в силу.

По итогам прошлого года в Удмуртии было наложено штрафов на сумму 32,3 млн руб., взыскано - чуть более 20 млн руб.