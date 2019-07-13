Российские саперы завершили разминирование районов Южной Осетии

Центр по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России завершил работы по разминированию территории Южной Осетии, длившиеся около четырех лет.

«За четыре года работы российских саперов в Южной Осетии на территориях населенных пунктов Прис, Исакы кау, Новокуртатинского ущелья и близ села Зар общая площадь очищенной территории составила 130 га, обнаружено свыше 1049 взрывоопасных предмета»,— рассказал «Интерфаксу» начальник управления пиротехнических и специальных кинологических работ центра полковник Алексей Завацкий.

По его словам, самым насыщенным и опасным оказался последний разминируемый участок — село Зар, где «земля была насыщена "железом смерти"».

Церемонию закрытия работ посетили президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, спикер парламента Алан Тадтаев и посол России Марат Кулахметов.