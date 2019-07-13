Правительство одобрило изменения в валютное законодательство для операций с наличными

Правительство одобрило законопроект, расширяющие список разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций. В частности, речь идет о возможности для юридических лиц-резидентов выплачивать иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте. Согласно действующему законодательству, возможны через банковские счета в уполномоченных банках, а также переводами электронных денежных средств.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в части установления дополнительных разрешенных случаев совершения резидентами валютных операций с наличной иностранной валютой и наличной валютой Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке»,— говорится в списке решений, принятых на последнем заседании кабмина.

Как отвечают авторы законопроекта, его принятие позволит устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства в случаях компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.