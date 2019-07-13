В Петербурге откроется филиал музея «Кижи»

В настоящий момент в Министерстве культуры РФ проходит согласование макет филиала музея-заповедника «Кижи» в Петербурге. Его намерены открыть в конце 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря музея Дмитрия Дюгая.

По его словам, уже разработан эскиз и концепция филиала. После согласования в Минкульте будет решаться вопрос о выделении дополнительного финансирования на эти цели.

Предполагается, что петербургский филиал музея «Кижи» расположится в здании бывших интендантских складов по адресу: улица Глинки, 2, где сейчас находятся филиалы музейно-выставочного центра РОСИЗО и Российского военно-исторического общества. Филиал займет помещение площадью около 500 кв. м.