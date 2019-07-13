Красноярск накрыл дым от лесных пожаров

В нескольких районах Красноярского края действуют лесные пожары. Из-за усиления ветра дым от пожаров дошел до Красноярска. Смог в городе продержится несколько дней, сообщает региональное МЧС. Ведомство уточняет, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе не превышена, местные экологические активисты утверждают обратное.

Со 2 июля в регионе из-за пожаров действует режим чрезвычайной ситуации. Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе краевого управления МЧС, вблизи населенных пунктов возгораний нет. Очаги пожара находятся в тысячах километров от краевого центра. «Такая ситуация сохранится, возможно, несколько дней»,— добавил представитель пресс-службы.

По данным экологического проекта Nebo, ведущего мониторинг качества воздуха, на территории Красноярска повышена концентрация вредных веществ. Сильнее всего нормы ПДК превышены на окраинах города.

Всего в Красноярском крае действуют 85 лесных пожаров. На территории края прогнозируется пожарная опасность I и II, местами III класса. Высокая опасность V класса возможна на территории Кежемского и на юго-востоке Эвенкийского районов. В тушении возгораний задействованы 770 человек и 382 единиц техники.