Убит председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества

Председатель нижегородского отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов получил ножевое ранение и умер в больнице. О его смерти ТАСС сообщили в пресс-службе РВИО.

По данным «Российской газеты», инцидент произошел 12 июля в заповеднике «Щелоковский хутор» в Нижнем Новгороде. Там проводили подготовку к фестивалю реконструкции «Щит и меч». Около 22:45 один из участников мероприятия подошел к Олегу Казаринову и ударил его ножом. Раненного госпитализировали в больницу №35, он умер во время операции.

В областном управлении Следственного комитета России (СКР) газете заявили, что подозреваемый задержан. Его мотивы неизвестны, но установлено, что в момент совершения преступления он был в состоянии алкогольного опьянения,. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека).

Прощание с Олегом Игоревичем Казариновым состоится 15 июля, сообщает пресс-служба РВИО.