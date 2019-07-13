Потребление пива в Германии за шесть месяцев снизилось на 3%

С января по июнь 2019 года объемы потребления пива в Германии снизились на 3%. За первые полгода было продано на 140 млн литров пива меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает Die Welt. Точные данные по объемам продаж газета не приводит.

По мнению представителя пивоваренной компании Veltins Михаэль Хубера, за второе полугодие потребление пива также снизится. «2019 год станет убыточным для пивоваренных заводов Германии. Рынок пива закроет год со значительными потерями»,— прогнозирует эксперт.

Как уточняет издание, год начинался для отрасли удачно: по апрель включительно продажи пива выросли почти на 2%. Однако в мае и июне последовал резкий спад, и показатели снизились на 10%.

Напомним, в 2017 году производство пива в Европе выросло до рекордных 39,6 млрд л. Лидером тогда была Германия— 9,3 млрд л, за ней следовали Великобритания и Польша (по 4 млрд л каждая). Суммарный экспорт пива европейскими странами достиг рекордных 8,7 млрд л.