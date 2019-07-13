Для участия в выборах районных депутатов Челябинска выдвинулись 388 человек

В Челябинске для участия в выборах депутатов семи внутригородских районов выдвинулись уже 388 человек.

Как сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии, из общего числа претендентов 146 самовыдвиженцы, 110 – выдвинуты партией «Единая Россия», 48 – «Справедливой Россией», 47 – КПРФ, по 15 кандидатов от «Яблока» и ЛДПР, пять от Партии пенсионеров и два от «Союз труда». Больше всего желающих поучаствовать в выборах в Советском и Калининском районах – 75 и 72 соответственно. Затем идут Металлургический район – 61, Тракторозаводский – 51, Центральный – 47, Курчатовский – 42, Ленинский – 40.

Выдвижение кандидатов в районные депутаты Челябинска продолжится до 18 июля. Всего предстоит выбрать 170 человек.