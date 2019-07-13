Роспотребнадзор объяснил, как выбирать грибы

Ежегодно в России к врачам обращаются около тысячи пострадавших от отравления грибами, предупреждает Роспортебнадзор. Примерно 30 случаев отравления заканчивается летальным исходом. Наиболее тяжело отравления переносят дети, в организме которых еще нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов.

Ведомство не рекомендует покупать свежие или сушеные грибы, а также «домашние» заготовки в местах стихийной торговли. «На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов»,— напоминает Роспотребнадзор.

Эксперты рекомендуют внимательно рассматривать упаковку с грибами и не покупать товар, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная, на ней нет этикетки, листов-вкладышей, отсутствует любая информация о товаре.

«Чтобы обезвредить условно съедобные грибы, нужно их специальным образом обработать — очистить от земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить или отварить. В процессе обработки ядовитые вещества удаляются из плодового тела гриба»,— говорится в сообщении. Без предварительного отваривания можно готовить только грузди, белые грибы и рыжики.