Билеты в ГМЗ «Царское село» теперь можно купить только по паспорту и раз в месяц

Онлайн-билеты в Екатерининский дворец стали именные: теперь их можно купить только по паспорту и один раз в 30 дней. Об этом сообщается на официальном сайте музея-заповедника «Царское Село».

Для получения электронного билета покупатель обязан указать на сайте паспортные данные (или данные свидетельства о рождении в случае, если билет покупается на ребенка). С 25 июля обменять ваучер на именной билет в день посещения можно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В противном случае билет аннулируется, а его стоимость не возвращается. Новая мера была принята для защиты от покупки билетов в больших количествах с целью перепродажи.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в конце 2019 года в Царском Селе после реконструкции частично откроют Александровский дворец.