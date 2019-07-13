Избирком зарегистрировал четырех кандидатов от партий для участия в выборах губернатора Челябинской области

Избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала представителей четырех политических партий в качестве официальных кандидатов на пост губернатора. Это претенденты от ЛДПР Виталий Пашин, КПРФ – Константин Нациевский, «Родины» - Сергей Смышляев и «Гражданской силы» – Алексей Севастьянов, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Самовыдвиженцам Андрею Аюпову, Виктору Перову, Станиславу Артемову, Александру Лебедеву, Сергею Морозову и Татьяне Якимовой, а также представителям партий «Яблоко» Ярославу Щербакову и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Степану Фирстову отказали в регистрации. Еще один претендент – Александр Комиссаров ранее предоставил в избирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора.

«Документы в избирательную комиссию Челябинской области были представлены не в полном объеме, также члены рабочей группы выявили несоблюдение требований закона к оформлению документов», – пояснил председатель избирательной комиссии Сергей Обертас отказы в регистрации.

Напомним, 11 июля статус зарегистрированного кандидата получил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.