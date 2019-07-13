Управление по эксплуатации административных зданий объявило торги на апгрейд своего Toyota Land Cruiser

ГКБУ «Управление по эксплуатации административных зданий» объявило торги на поставку автомобильной аудиосистемы и камер заднего вида для автомобиля ведомства. Стоимость закупки составляет 39 тыс. руб.

Техническое задание не содержит марки автомобиля ведомства, на который требуется установить дополнительное оборудование, однако в обосновании цен приведены данные о магнитолах для Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Land Cruiser Prado. Закупка оплачивается из субсидии, выданной на выполнение государственного задания в части работ по содержанию имущества.

Торги состоятся 29 июля.