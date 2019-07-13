«Метафракс» и «Губахинский кокс» могут спонсировать съемки «Сердца Пармы»

ПАО «Метафракс» и ОАО «Губахинский кокс» могут оказаться в числе спонсоров фильма «Сердце Пармы». Об этом “Ъ–Прикамье” рассказал источник, близкий к правительству региона. Он добавил, что указанные предприятия не единственные, кто готов оказать проекту финансовую помощь. Объем финансирования собеседник не уточнил.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, съемки фильма «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова столкнулись с недостатком финансирования. По словам источника, знакомого с ходом проекта, для съемок фильма дополнительно требовалось около 50 млн руб. В обмен на финансирование, компаниям предлагался пакет рекламных услуг. Переговорам содействовали краевые власти.

Фильм «Сердце Пармы» базируется на одноименном романе, повествующем о покорении Великой Перми Москвой в XV веке, и является совместным проектом компаний «Профит», «Стар Медиа» и телеканала «Россия». Бюджет проекта — 420 млн руб. Работа над фильмом стартовала в 2018 году.