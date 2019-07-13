Подрядчик эспланады получил еще один госконракт в Перми

Администрация Перми определила подрядчика на ремонт дороги Дружбы от остановки «Лесная поляна» до границы с Орджоникидзевским районом. Максимальная стоимость контракта составляла 18,4 млн руб. По окончании торгов подана только одна заявка, признанная соответствующей требованиям – от ООО «СК «Техдоргрупп».

Закупка финансируется из бюджетов Перми и Пермского края. Согласно техническому заданию, подрядчик должен выполнить ремонт за 45 дней с момента подписания контракта. Гарантия на работы должна составлять два года.

Ранее «Техдоргрупп» победил в торгах на реконструкцию сквера в 68-м квартале пермской эспланады на сумму 99,9 млн руб. Компания занимается также капитальным ремонтом сквера на набережной Перми (от спуска от Кафедрального собора до лестничного спуска с улицы Попова) стоимостью 268,3 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Денису Останину, владеющему также ООО «Техдоргрупп».