Глава МИД Мексики обвинил сериалы о наркомафии в ухудшении имиджа страны

Сериалы про наркомафию ухудшают имидж Мексики, заявил глава МИД страны Марсело Эбрард. Он отметил, что нужно сделать все возможное для преломления этой тенденции.

«Нам придется многое сделать в социальных сетях, а также в сериалах. Мексика должна продвигать другие сценарии, это можно и нужно, и мы хотим это сделать»,— приводит слова господина Эрбрарда местное издание Reporte Indigo. Он отметил, что сейчас имидж Мексики видится всему миру через сериалы про наркомафию. Об этом, по словам главы МИД, ему сообщали премьер-министры и чиновники многих государств.