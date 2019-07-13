Троих воронежцев подозревают в незаконном обналичивании 100 млн рублей

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России вместе с коллегами из воронежского УЭБиПК пресекли деятельность организованной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании (ч. 1 ст. 172 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) более 100 млн руб. В ходе предварительного следствия установлено, что трое воронежцев в возрасте от 34 до 37 лет в 2018-2019 годах «оказывали услуги по обналичиванию» и переводили денежные средства за процент от суммы. Подозреваемые использовали счета 11 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Предполагаемый доход составил более 7 млн руб. Ленинский райсуд отправил подозреваемых под домашний арест.

Об уголовном деле о хищении активов банка «Воронеж» — в материале “Ъ-Черноземье”.

Владимир Зоркий