Суд отклонил иск Prosperity к Enel из-за оборудования для Среднеуральской ГРЭС

Свердловский арбитражный суд области отказал в иске структур Prosperity Capital о взыскании 117,8 млн евро и 389,3 млн руб. убытков с Enel Investment Holding B.V. и пяти топ-менеджеров компании, сообщает РАПСИ.

Напомним, Prosperity Capital Management владеет около 10% акций «Энел Россия», где контролирующим акционером является Enel Investment Holding B.V. (структура итальянской Enel). Иск был подан в конце 2017 года. Ответчиками также являлись члены совета директоров «Энел ОГК-5» (сейчас «Энел Россия») в 2010–2011 годах Энрико Виале, Марко Арчелли, Карло Тамбури, Франческа Гостинелли и Луиджи Феррарис.

Истцы указывали на то, что совет директоров «Энел Россия» весной 2011 года одобрил строительство нового энергоблока на Среднеуральской ГРЭС и решил закупить для нее оборудование, однако не уведомил об этом акционеров. Инвестфонд считал, что энергокомпания получила ущерб из-за покупки газовой и паровой турбины и котла-утилизатора за €98 млн, которые так и не были использованы.

В 2011 году «Энел Россия» начала подготовку ТЭО нового блока на Среднеуральской ГРЭС, но в конце 2012 года из-за изменений на рынке топлива отказалась от проекта. Оборудование было помещено на склад. В 2015–2016 годах «Энел Россия» списала 60% его стоимости. При этом компания пыталась продать оборудование, но сделка не состоялась.

Оборудование было приобретено у Enel Investment в 2011 году, когда корпорация Enel отказалась строить генерацию в Греции (это был проект Enelco S.A., в которой у Enel 75%). Представители Prosperity полагали, что целью сделки была минимизация убытков контролирующего акционера.

Как шел судебный процесс — в материале «Свердловский суд без границ»