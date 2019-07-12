В отношении должностных лиц минприроды Ульяновской области возбуждено уголовное дело

Следственное управление СКР по Ульяновской области возбудило два уголовных дела по факту злоупотребления и превышения полномочий должностными лицами министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области (ч.1 ст.285 и ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщает СУ СКР, «должностные лица министерства (сейчас оно переименовано в минприроды) выдали местным предпринимателям разрешения на вырубку лесов в Барышском, Сосновском и Вальдиватском участковых лесничествах, имеющих статус особо охраняемых территорий регионального значения», чем нанесли ущерб государственному лесному фонду на сумму более 30 млн руб.

В прокуратуре Ульяновской области, по результатам проверки которой возбуждены уголовные дела, поясняют, что министерство выдало компании «Ассоциация лесопромышленников» (ООО) положительное заключение государственной экспертизы проекта освоения лесов в конкретном квартале Барышского участкового лесничества, однако выяснилось, что это участок, на котором ранее был организован заказник дикорастущих лекарственных растений в настоящее время является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Аналогичным образом должностные лица названного министерства незаконно способствовали исключению из категории особо защитных участков леса отдельных выделов кварталов Вальдиватского и Сосновского участковых лесничеств, выдав аналигичные разрешения компании ООО «ЛесПроект», что и повлекло незаконную вырубку древесины в 2017 году и в 2018 году в местах, где она запрещена.

Напомним, как в конце июня Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) уже сообщал, что «факты многочисленных нарушений установлены в ходе организованной Рослесхозом совместно с ФСБ в марте-апреле 2019 года плановой выездной проверки регионального минприроды», и было выявлено, что министерство «неправомерно исключило из материалов государственного лесного реестра сведения об особо защитных участках лесов», затем отдав их под вырубку, чем, по подсчетам Рослесхоза, нанесло ущерб около 250 млн руб.

Пока, по данным СУ СКР, идет выемка и изучение документации, обвинение никому не предъявлено. Однако в прокуратуре отмечают, что «для того и возбуждены уголовные дела, чтобы была дана жесткая оценка всем должностным лицам, причастным к этому делу, вплоть до самого высокого уровня».

«Понятно, что только такого уровня руководители и подписывают столь важные государственные документы. А их ответы, что кто-то недосмотрел, никакой критики не выдерживают», - отметил

старший помощник областного прокурора Василий Зима.

Виновным согласно указанным статьям УК РФ грозит до 4 лет лишения свободы.

Сергей Титов, Ульяновск