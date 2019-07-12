«После посещения муниципалитетов у меня депрессия»

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов обсудил с депутатами Госдумы и членами Совфеда реализацию нацпроектов в УрФО. За два часа ему доложили об экологических проблемах, запросе жителей Екатеринбурга и Челябинска на метро, неготовности исполнительной власти регионов брать федеральные деньги. Господин Цуканов впервые прокомментировал задержание своего помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене, а также раскритиковал реализацию нацпроектов в муниципалитетах и отсутствие мобильной связи на трассах.

Сегодня Николай Цуканов провел в своей резиденции в Екатеринбурге совещание, посвященное реализации нацпроектов, социально-экономических программ и экологической безопасности. На него он пригласил депутатов Госдумы и членов Совета федерации от регионов УрФО.

Господин Цуканов в начале заседания сразу прокомментировал болезненную для него тему — задержание его помощника Александра Воробьева, которого подозревают в госизмене (ст. 275 УК РФ). «Как и все, я был шокирован. Мы с вами не обладаем достаточно достоверной информацией. Будем судить о произошедшем по итогам судебного разбирательства. Аппарат уполномоченного при президенте РФ будет оказывать содействие в установлении истины»,— подчеркнул господин Цуканов, добавив, что решением суда дело закрыто, поэтому он не может сказать больше. Напомним, Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева 5 июля. Источники “Ъ” сообщили, что задержанного проверяют на деятельность в интересах Польши. 12 июля «Единая Россия» приостановила его членство в партии, а на сайте полпредства исчезло его имя из списка сотрудников.

Сенатор от Свердловской области, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий тоже затронул болезненную тему — строительство метро в городах-миллионниках. «Наверное, это стыд и срам, что Москва сегодня строит 20-25 станций в год, а вся остальная страна не строит ни одной. Если бы из федерального выделить по 2 млрд руб. на каждый город, где есть метро, плюс софинансирование хотя бы до 50%, то мы бы во всех городах-миллионниках двинули бы эту проблему»,— отметил он. Господин Чернецкий добавил, что строительство первой ветки метро в Екатеринбурге закончилось в 2011 году, после чего «ни одной копейки не выделялось ни из федерального, ни из местного бюджетов». Господина Чернецкого поддержали представители Челябинска, где первую ветку метро не могут построить с 1992 года. Господин Цуканов парировал, что «транспорт — это сугубо муниципальные полномочия». По его мнению, муниципалитеты должны продемонстрировать желание, «стремление создавать» и тогда заинтересуют федеральные власти.

Одним из обсуждаемых вопросов на совещании стала реализация нацпроекта «Экология», включая «мусорную реформу». Уральский полпред заметил, что в Свердловской области тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) были снижены, «но это еще не предел». По мнению господина Цукнова, можно «еще внимательно посмотреть» возможности во всех субъектах УрФО. По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова (избран от Челябинской области), по реализации «мусорной реформы» в России нет ни одного субъекта, с которого можно брать пример.

Член Совфеда от ХМАО Эдуард Исаков, устав слушать доклады об экологии, попросил заслушать информацию по вопросам демографии, здравоохранения, образования. «Есть очень много вопросов и по нацпроекту «Культура». В некоторых регионах очень высокий процент износа социальных проектов, материально-технической базы. Еще не все руководители отошли от программы целевого метода. Не понимают, что такое проектная деятельность»,— обратился он к господину Цуканову, который пообещал поговорить подробнее о реализации всех нацпроектов с каждым регионом отдельно.

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских пожаловался, что органы исполнительной власти регионов сейчас не готовы брать федеральные деньги, предназначенные для реализации нацпроектов. «Они неспособны на местах взять эти деньги и реализовать»,— пояснил он. Поэтому он предложил приглашать на такие совещания губернаторов. Господин Цуканов тогда спросил всех участников совещания, будут ли они задавать вопросы в присутствии губернатора. Уверенно ответил только господин Альшевских.

Уральский полпред обратил внимание собравшихся еще на две проблемы. «После посещения муниципалитетов у меня возникает депрессия. Где потраченные на них за десятилетия миллиарды?»,— пожаловался господин Цуканов. Кроме того, он потребовал «что-то делать» с отсутствием устойчивой связи на трассах.

Завершая двухчасовое совещание полпред предложил депутатам и сенаторам встречаться в его резиденции четыре раза в год. «Всегда готов откликнуться на ваши предложения, которые необходимо донести до администрации президента»,— подчеркнул господин Цуканов.

Мария Арабей