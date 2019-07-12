Курс доллара. Прогноз на 15—19 июля

Ситуация на валютном рынке складывается в пользу валют развивающихся стран, в том числе российского рубля. Участники рынка все больше склоняются в сторону снижения ключевой ставки уже на ближайшем заседании Федеральной резервной системы США. Такое решение должно ослабить позиции доллара и повысить интерес инвесторов к рисковым активам. А рост котировок нефти на фоне продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи топлива и роста напряженности в районе Персидского залива дополнительно поддерживает российский рубль.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|"БКС Премьер"
|62.80-64.30
|СМП Банк
|62.50-64.20
|ПСБ
|62.50-64.00
|Банк Русский Стандарт
|62.75-63.75
|Консенсус-прогноз *
|63.35
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Антон Покатович, главный аналитик
Повышенный аппетит к риску у инвесторов, в том числе в отношении рублевых активов, проявился в реакции рынка на активизацию санкционных действий в отношении российского долга. Отечественный рынок почти полностью проигнорировал негативные новости. По-видимому, участники рынка попросту не верят в развитие событий по жесткому сценарию. При этом ожидание возвращения мировых регуляторов к монетарным стимулам позволяет инвесторам игнорировать негативные сигналы. Сохраняются ожидания роста нефтяных котировок к уровню $70 за баррель.
Михаил Поддубский, главный аналитик
Курс доллара на российском рынке на минувшей неделе вернулся к минимальным значениям с начала года на фоне смягчения риторики руководства ФРС. Поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней ограничен. Сильных внутренних факторов в поддержку российской валюты не видно, фундаментально рубль нельзя считать недооцененным.
Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках
Интерес к рисковым активам высок на фоне выступления главы ФРС в Конгрессе США, где сообщалось о смягчении монетарной политики. Рынок почти уверен в снижении ставки на 25 б. п. в июле. В протоколе заседания ЕЦБ тоже мягкая риторика — представители регулятора выступают за расширение монетарных стимулов. Поддержку сырьевым валютам будут оказывать растущие цены на нефть. После продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на девять месяцев с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданием прихода тропического шторма в Мексиканский залив котировки Brent превысили $67 за баррель. Вместе с тем неопределенность по новым санкционным инициативам нижней палаты Конгресса США по операциям с госдолгом РФ может привести к росту волатильности рубля.
Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию
Явные «голубиные» сигналы о снижении учетной ставки ФРС, поданные на прошлой неделе главой регулятора Джеромом Пауэллом, частично вернули курс доллара на российском рынке к отметке 63 руб./$. Цены на нефть также оказывают поддержку рублю. Снижение запасов нефти в США на протяжении четырех недель и продление сделки ОПЕК+ подняли цену на нефть марки Brent выше $65 за баррель. С учетом усиления санкционной риторики в отношении российского госдолга на предстоящей неделе возможно повышение спроса на ОФЗ на аукционах Минфина РФ. Все эти факторы, а также начало налогового периода позволят российской валюте чувствовать себя уверенно.
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