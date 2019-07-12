Курс доллара. Прогноз на 15—19 июля

Антон Покатович, главный аналитик Повышенный аппетит к риску у инвесторов, в том числе в отношении рублевых активов, проявился в реакции рынка на активизацию санкционных действий в отношении российского долга. Отечественный рынок почти полностью проигнорировал негативные новости. По-видимому, участники рынка попросту не верят в развитие событий по жесткому сценарию. При этом ожидание возвращения мировых регуляторов к монетарным стимулам позволяет инвесторам игнорировать негативные сигналы. Сохраняются ожидания роста нефтяных котировок к уровню $70 за баррель.

Михаил Поддубский, главный аналитик Курс доллара на российском рынке на минувшей неделе вернулся к минимальным значениям с начала года на фоне смягчения риторики руководства ФРС. Поэтому потенциал дальнейшего укрепления рубля с текущих уровней ограничен. Сильных внутренних факторов в поддержку российской валюты не видно, фундаментально рубль нельзя считать недооцененным.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Интерес к рисковым активам высок на фоне выступления главы ФРС в Конгрессе США, где сообщалось о смягчении монетарной политики. Рынок почти уверен в снижении ставки на 25 б. п. в июле. В протоколе заседания ЕЦБ тоже мягкая риторика — представители регулятора выступают за расширение монетарных стимулов. Поддержку сырьевым валютам будут оказывать растущие цены на нефть. После продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на девять месяцев с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке и ожиданием прихода тропического шторма в Мексиканский залив котировки Brent превысили $67 за баррель. Вместе с тем неопределенность по новым санкционным инициативам нижней палаты Конгресса США по операциям с госдолгом РФ может привести к росту волатильности рубля.