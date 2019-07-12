Арендодатели предлагают квартиру с «чернобыльским» колоритом

В Вильнюсе можно снять квартиру в стиле серила «Чернобыль», которая не только выглядит как настоящая жилплощадь 1980-х, но и находится в районе, где проходили съемки. Ремонт почти не понадобился. В советской квартире все сохранилось с тех времен. Подробнее — Виктория Феофанова.

Старая советская мебель, вязаные белые салфетки, столовые приборы и даже постельное белье, такое же, как в Советском Союзе... В Вильнюсе теперь можно снять аутентичную квартиру через Airbnb. Дом, в котором сдается жилье, расположен в самом центре квартала, где снимали сериал «Чернобыль». Его даже можно увидеть в нескольких сериях, где показаны общие кадры Припяти.

После успеха проекта молодая пара решила слегка доделать квартиру и сдавать ее фанатам сериала о Чернобыльской трагедии. По словам арендодателей, менять пришлось немногое: современный холодильник молодые люди заменили на старый, советский. Самая аутентичная часть квартиры — это кухня. Вся посуда была сделана в СССР.

Это предложение должно заинтересовать, в первую очередь, иностранцев, отметила главный редактор интернет-журнала «Мир квартир» Ирина Богатырева. Она считает, что из-за оригинального дизайна сдавать ее можно на 30-50% дороже средней по рынку цены: «Сериал был довольно популярным. И, конечно же, такая квартира будет привлекательна для иностранцев, поскольку это советская экзотика. Слово "Чернобыль", думаю, многим известно. Таких примеров очень мало, это единичные предложения, потому что не настолько развита фантазия у арендодателей. Не каждому придет в голову придумать, и не только придумать, но реализовать такой проект. Это действительно интересный ход. И такую квартиру можно сдавать дороже».

Сейчас снять советскую квартиру в Вильнюсе можно за 4,3 тыс. руб. в сутки. На Airbnb это предложение пользуется повышенным спросом. Интересный дизайн часто не требует больших инвестиций, но позволяет арендодателям поднять свои объявления выше других в списках сервисов по аренде, пояснил руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio.ru

Георгий Качмазов: «Люди пытаются управлять своими объектами, как-то завлекать арендаторов разными способами. Я, например, видел проект в Нью-Йорке, который стилизован под сериал Netflix.

Это маркетинговый ход, который отличает предложение среди многих других обычных локаций и, несомненно, такие объекты пользуются большим спросом.





Они могут достичь больших показателей стоимости за ночь и большей загрузки по году».

При всей аутентичнести ванная комната в советской квартире вполне современная, так что окунуться в прошлое можно, не лишаясь комфорта. Молодая пара из Вильнюса советует всем заселившимся посмотреть несколько эпизодов сериала «Чернобыль», а затем выйти на балкон и уже в реальном мире на секунду оказаться в Припяти.

В советской квартире в Вильнюсе завтраки тоже подают аутентичные. По словам арендодателей, в холодильнике всегда есть бутерброды с докторской колбасой и пирог с маком.