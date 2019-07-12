«Не надо быть смешными» Глава СПЧ Михаил Федотов в эфире «Ъ FM» — о заявлении в полицию депутата Кировской гордумы

В Совете по правам человека назвали волну заявлений на оскорбление власти эпидемией: так его глава Михаил Федотов отреагировал на жалобу депутата Кировской городской думы Павла Валенчука. 23-летний парламентарий обиделся на мем в сообществе в соцсети «ВКонтакте». В посте его назвали «самым красивым депутатом», а также опубликовали фотографию депутата с надписью «Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки». Валенчук попросил полицию наказать администраторов паблика по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета». Глава СПЧ Михаил Федотов в разговоре с «Коммерсантъ FM» назвал претензию кировского депутата надуманной.

— Как вы оцениваете этот случай? Было ли там оскорбление?

— Я бы это сравнил с ситуацией, когда в горах большой камень летит вниз и увлекает за собой огромное количество мелких камушков. В данном случае этим большим камнем был так называемый закон об административной ответственности за оскорбление власти, оскорбление символов государства, общества в неприличной форме и так далее. Вот этот большой камень увлек за собой огромное количество мелких камушков, которые к нему никакого отношения не имеют.

Последний пример — это очередная подобная история. Таких примеров, к сожалению, много.

В данном случае речь не может идти ни об оскорблении власти, ни об оскорблении представителя власти, ни о клевете.

Ничего этого в меме просто нет. Это шутка, юмор, сатира. Ну терпеть надо, тем более, если это касается публичной фигуры. Пленум Верховного суда еще в 2010 году сказал, что в сфере юмора и сатиры допускаются и преувеличения, и провокации, это все допустимо и нормально. Поэтому я бы на месте уважаемого депутата забрал свое заявление и никому его не показывал.

— Подобные прецеденты происходят из-за несовершенства формулировок в законе или из-за того, что депутаты настолько обидчивы?

— Я думаю, что все-таки подобные административные дела должны возбуждаться только в том случае, если заявление поступило, как минимум, от заместителя генерального прокурора. Потому что речь идет об оскорблении символов государства, об оскорблении государства в целом, понимаете? А иначе мы будем точно, как писал Антон Павлович Чехов, — напишешь про какого-нибудь железнодорожного чиновника, так все железнодорожники обидятся. Не надо быть смешными.

Вот когда возникает жалоба или заявление в полицию, то с чего вся эта история начинается? Действительно, нужно понять, имела ли место информация в неприличной форме, оскорбляющей общество и так далее. В данном случае никакой неприличной формы нет, это совершенно очевидно. Неприличная форма начинается тогда, когда используется, например, нецензурная лексика, тогда все понятно.

— То есть должна быть еще какая-то лингвистическая экспертиза?

— Насчет экспертизы я бы все-таки воздержался. Потому что когда человека отправляют на 15 суток за мелкое хулиганство, связанное с его нецензурной бранью в общественном месте, то никакая экспертиза не требуется. Все-таки, как правило, наши суды обходятся без такой экспертизы, когда речь идет о мелком хулиганстве.

Я думаю, в данном случае тоже можно обойтись без экспертизы. Потому что это вещи очевидные.

— На ваш взгляд, как можно решить проблему с подобными заявлениями, как уменьшить их количество?

— Я думаю, что если они будут проходить через такое сито, как заместитель генерального прокурора, то этого будет вполне достаточно. Сейчас в законе написано, что о каждом таком случае информируются органы прокуратуры. Ну и что? Органы прокуратуры-то с этим ничего сделать не могут. Их проинформировали, они сказали: «Хорошо, спасибо, мы теперь знаем, что такое административное дело появилось». Поэтому я считаю, здесь нужно установить очень жесткий отбор, который может осуществлять, как минимум, заместитель генерального прокурора.

Тем временем, сообщество «Борщ» «ВКонтакте», разместившее мем, попросили прощения у депутата Павла Валенчука. «Мы приносим свои извинения за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются», — говорится в публикации.