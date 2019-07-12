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Фото: Архив пресс-службы

Кендалл Дженнер продемонстрировала новую сумку Longchamp

Французский бренд Longchamp представил рекламную кампанию нового сезона. Лицом снова стала американская супермодель Кендалл Дженнер. На снимках фотографа Микаэля Янссона Кендалл позирует в шелковой блузе, мини-юбке, а также платье с леопардовым принтом. В центре внимания — новая сумка La Voyageuse, по форме напоминающая винтажный ридикюль в духе 1970-х. Сумка представлена в двух вариациях: в черной лаковой коже и в коже насыщенного красного цвета. Обе модели украшает новая монограмма LGP.

«La Voyageuese — это женщина, которая любит путешествовать, находится в постоянном движении и всегда с нетерпением ждет новых открытий. Это особый стиль жизни и состояние души, которые мне хотелось исследовать и продемонстрировать в образах коллекции»,— говорит креативный директор Longchamp Софи Делафонтен.

Марка Longchamp известна яркими рекламными кампаниями и неожиданными коллаборациями. В разные годы лицом Longchamp становились Кейт Мосс, Эмили ДиДонато, Коко Роша, Алекса Чанг.

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