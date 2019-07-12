В Туапсе чиновников обвинили во взяточничестве

Двое чиновников администрации Туапсинского городского поселения попали под подозрение в получении взятки. Следственный отдел по городу возбудил уголовное дело в отношении начальника муниципального бюджетного учреждения «Управление земельных ресурсов» и начальника отдела муниципальных и земельных отношений администрации Туапсинского городского поселения. Их обвиняют по пп. «а,в» ч.5 ст.290, ч.2 ст.290 УК РФ (взятка). По версии следствия, они договорились получить у местного жителя деньги за незаконные действия по подготовке проекта постановления главы администрации об утверждении схемы земельного участка с увеличенной площадью. Деньги они потом хотели поделить между собой. Мужчина, у которого таким образом вымогали взятку, сообщил об этом в правоохранительные органы.

В июне 2019 года начальник управления земельных ресурсов встретился с ним и получил 200 тыс. руб. 50 тыс. он оставил себе, а 150 тыс. руб. передал начальнику отдела администрации Туапсинского городского поселения. После этого их обоих задержали сотрудники УФСБ РФ по Краснодарскому краю. В отношении начальника отдела уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Михаил Лукашов