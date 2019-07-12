Доходы бюджета ЯНАО увеличились на 34%

Объем доходов в консолидированный бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) по итогам первого полугодия 2019 года составил 140 млрд руб. – это на 34% выше показателя за аналогичный период 2018 года. Как сообщили в правительстве ЯНАО, «в окружной бюджет мобилизовано 129 млрд руб. (+42% по сравнению с прошлым годом)». «Из них 68 млрд руб. или 53% доходов сформированы за счет налога на прибыль организаций, что на 97% больше, чем в прошлом году. Налоги на имущество составили 28% (36 млрд руб.), налоги на доходы физлиц — 15% (19 млрд руб.)», — сообщила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова. Она добавила, что годовые назначения по доходам в окружной бюджет исполнены на 53%.

По расходам консолидированные бюджет ЯНАО исполнен на 17% больше и составил 94 млрд руб. (41% годового плана). За полгода расходы в окружном бюджете составили 85 млрд руб. (+20% по сравнению с 2018 годом). В окружном правительстве отметили, что на реализацию нацпроектов было направлено 12 млрд руб. «За первое полугодие консолидированный и окружной бюджеты исполнены с профицитом. Лидерами по расходованию средств из окружного бюджета остаются сферы образования, социальной политики и здравоохранения. Большая часть расходов в январе-июне была направлена на жилищно-коммунальное хозяйство», — сообщила госпожа Свинцова.

На 1 июля размер госдолга ЯНАО снизился до 16,6 млрд руб. По итогам 2018 года, он составил 16,8 млрд руб. Сегодня в структуре госдолга округа доля ценных бумаг составила 78% (за 2018 год – 77%), доля государственных гарантий – 22% (за прошлый год – 23%). «Уровень долговой нагрузки на бюджет ЯНАО составляет 8% от объёма собственных доходов бюджета, находясь на экономически безопасном уровне», — сообщили в окружном правительстве.

Дарья Соколова