ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов КПРФ

Члены ЦИК Татарстана зарегистрировали список кандидатов КПРФ на выборы в Госсовет Татарстана. Список КПРФ возглавили действующие депутаты Хафиз Миргалимов, Артем Прокофьев и Александр Комисаров. Потенциально «проходные» позиции получили предприниматели Николай Атласов и Фадбир Сафин. Всего в списке 30 человек.

«Мы все заинтересованы, что кампания прошла по законодательству»,— сказал господин Миргалимов на заседании ЦИКа.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”