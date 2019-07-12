Первый этап проезда по набережной Обводного канала завершат в текущем году

Первый этап строительства проезда по набережной Обводного канала, от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны, планируется завершить в текущем году. Об этом сообщает «ДорИнфо». Речь идет о виадуке с транспортной развязкой, возводимых от протоки «Французского ковша» до проспекта Обуховской Обороны.

Реализация проекта началась в 2013 году. В соответствии с госконтрактом завершить строительно-монтажные работы на объекте необходимо до начала сентября, срок контракта истекает 15 октября текущего года.

Как ранее сообщал “Ъ-СПб”, строительство проезда по южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской Обороны входит в Транспортный обход центра города. Работы были поделены на два этапа: первый этап включал строительство развязки проспекта Обуховской Обороны с набережной Обводного канала; второй этап — создание проезда от Атаманского моста до протоки Французский ковш и моста через протоку. Конкурс по двум этапам выиграла компания «Мостострой N 6», затем на объект вышел ООО «Геоизол».

Движение на участке от Атаманского моста до съезда на проспекте Обуховской Обороны было открыто в 2017 году. С 1 июля текущего года для транспорта был открыт с набережной Обводного канала на проспект Обуховской Обороны.