Центробанк станет владельцем нижегородского Вокбанка

Банк России станет владельцем 99,9% обыкновенных акций нижегородского Вокбанка после докапитализации финансовой организации на 2,73 млрд руб., сообщил регулятор.

«После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций Вокбанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств с учетом требуемых надбавок к достаточности капитала», — говорится в сообщении ЦБ.

Также регулятор рассматривает возможность продажи акций Вокбанка инвесторам.

Прежним владельцем Вокбанка с декабря 2015 года являлся московский Тройка-Д Банк. В апреле ЦБ лишил его лицензии из-за многочисленных нарушений и утвердил план по санации Вокбанка. Функции временной администрации по управлению Вокбанком исполняло ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Волго-Окский коммерческий банк» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1990 году. Уставный капитал составляет 2 млн руб. Исполняющим обязанности председателя правления банка является Дмитрий Шилин. По итогам 2018 года прибыль составила 167 млн руб.

Владимир Зубарев