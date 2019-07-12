Один из осужденных оперативников «Дальнего» вышел на свободу раньше срока

Стерлитамакский городской суд Башкирии удовлетворил ходатайство бывшего оперуполномоченного казанского отдела полиции «Дальний» Рамиля Ахметзянова, заменив неотбытый им срок в колонии на более мягкий вид наказания, пишет «Idel.Реалии» Он был приговорен в 2013 году к девяти годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима за убийство задержанного Сергея Назарова в марте 2012 года.

Господину Ахметзянову оставалось провести в колонии один год, девять месяцев и 22 дня. Суд заменил наказание на ограничение свободы. Какой вид ограничения применили к осужденному, не уточняется.

В феврале экс-полицейский намеревался получить условно-досрочное освобождение, однако суд Стерлитамака отклонил ходатайство осужденного. Адвокат пытался оспорить решение в Верховном суде Башкортостана, но в итоге отозвал апелляцию.

Напомним, в марте 2012 года в отдел полиции «Дальний» был доставлен 52-летний Сергей Назаров, задержанный в нетрезвом виде за мелкое хулиганство. Через некоторое время господин Назаров стал жаловаться на боли в животе, вызванная скорая помощь увезла его в больницу с диагнозом «разрыв прямой кишки». В реанимации после операции он скончался, не приходя в сознание. По данным следствия, Сергей Назаров скончался от травм, «нанесенных твердым тупым предметом» — сам погибший до операции успел рассказать родственникам, что его изнасиловали бутылкой.

Помимо господина Ахметзянова, за причинение вреда здоровью, повлекшего смерть, были осуждены Алмаз Василов (срок — 13 лет и 11 месяцев), который, как считает следствие, непосредственно насиловал мужчину, Фаиль Сабирзянов (10 лет) и Ильнар Ибатуллин (9 лет и 4 месяца).

Половина фигурантов дела о насилии в отделе полиции «Дальний» уже на свободе — Амир Шарафуллин, Денис Васильев, Александр Фадеев и Айнур Рахматуллин. Последнему — экс-начальнику отдела уголовного розыска отдела полиции — еще в 2016 году в судебном порядке заменили неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

“Ъ-Казань”