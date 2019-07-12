«Открытие» начал сбор биометрических данных на Кубани

Банк «Открытие» начал собирать биометрические данные клиентов в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Для этого были переоборудованы четыре офиса в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Уточняется, что для дальнейшей идентификации используются два параметра — лицо и голос. Затем данные передаются в единую биометрическую систему и хранятся там. Как рассказала управляющий региональным операционным офисом «Краснодарский» банка «Открытие» Елена Бакуменко, рост интереса к этой услуге на Кубани банк ожидает только в следующем году. «Как показывает практика использования такого оборудования в столице, в первое время число клиентов, желающих записать свои биометрические профайлы, не превышает нескольких десятков человек в месяц», - пояснила она.

Напомним, на федеральном уровне банк «Открытие» начал сбор биометрических данных с января 2019 года.

Михаил Лукашов