В Ульяновской области намерены ввести инвестиционный налоговый вычет

Обсуждение новых инструментов привлечения в регион инвестиций состоялось на заседании совета по инвестициям, прошедшем под руководством губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Среди новых инструментов – введение инвестиционного налогового вычета.

Как прозвучало на заседании, ранее, 6 февраля 2019 года по итогам форума «Деловой России» субъектам РФ было рекомендовано «рассмотреть вопрос о предоставлении налогоплательщикам инвестиционных налоговых вычетов» (ИНВ) в целях стимулирования обновления основных фондов компаний.

Механизм ИНВ предусмотрен Налоговым кодексом РФ (ст. 286.1) и фактически представляет собой альтернативу стандартному порядку применения амортизационных отчислений, позволяя снизить сумму налога на прибыль организаций за счет принятия к вычету расходов на приобретение, и модернизацию основных средств. До 90% вышеуказанных расходов (если иное не установлено законом субъекта) могут быть представлены к вычету из налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет субъекта РФ, еще 10 % расходов представляются к вычету в отношении суммы налога, уплачиваемого в федеральный бюджет, при этом федеральная часть налога на прибыль организаций может быть снижена до нуля. Субъект также вправе своим законом установить снижение налога в региональной части не до 5%, как рекомендовано НК, а до нужной ему минимальной ставки, вплоть до нуля процентов.

По словам первого зампреда правительства региона Марины Алексеевой, правительством уже подготовлен законопроект об ИНВ, который «предусматривает беспрецедентные по своей привлекательности параметры такого вычета»: размер принимаемых к вычету расходов составит 90%, размер ставки для определения предельной величины вычета (условная минимальная ставка) – 0%.

Предполагается, что в регионе ИНВ будет применяться по направлению поддержки экспорта, где налогоплательщики, реализующие корпоративные программы повышения конкурентоспособности, получат возможность применять вычет «в максимально привлекательных параметрах». Для инвесторов со статусом особо значимого регионального инвестпроекта механизм вычета становится замещением льготы по налогу на прибыль организаций. Также ИНВ будет стимулом для субъектов малого предпринимательства по 13 приоритетным видам экономической деятельности.

«Регион представляет бизнесу новый эффективный и привлекательный инструмент, стимулирующий обновление основных фондов», – сказала госпожа Алексеева.

Планируется, что законопроект после его принятия региональным заксобранием начнет действовать с 1 января 2020 года.

Сергей Титов, Ульяновск