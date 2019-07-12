Закончить ВШЭ или МГИМО в 1,5 раза выгоднее, чем ННГУ Стали известны вузы, выпускники которых зарабатывают больше всех.

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов начиная с 2013 и заканчивая 2018 годами выпуска. ННГУ им. Н. И. Лобачевского находится на десятом месте среди российских вузов по уровню зарплат, которые могут предложить в Москве выпускникам, закончившим обучение в области экономики и финансов.

В среднем, выпускники ННГУ зарабатывают в Москве 70 тыс. рублей. Для сравнения, выпускники лидеров по этому показателю - Высшей школы экономики с Московского государственного института международных отношений – зарабатывают 110 тыс. рублей.