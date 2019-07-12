Грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 6,1%

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна за январь-июнь текущего года увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 130 млн тонн. Из них, согласно данным Ассоциации морских торговых портов, более половины (74,5 млн т) приходится на наливные грузы, прирост объема которых составил 8,8% по сравнению с первым полугодием прошлого года. В свою очередь, объем перевалки сухогрузов увеличился на 2,6% (до 55,5 млн т).

Наибольший прирост грузооборота за январь-июнь наблюдался в порту Приморск — 11,5% (до 29,8 млн т). Меньше всего грузооборот вырос в Большом порту Санкт-Петербурга — на 1,2% до 30,1 млн т. В порту Усть-Луга прирост составил 10,6% (до 54,3 млн т), в порту Высоцк — 4,8% (до 9,4 млн т).

Напомним, что за первый квартал 2019 года грузооборот морских портов Балтийского бассейна вырос на 5%.