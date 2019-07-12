ЗС Кубани обсудит с краевыми властями создание программы поддержки мелиорации

Законодательное собрание Краснодарского края планирует обсудить с региональным минсельхозом разработку краевой программы, которая бы позволила субсидировать сельхозпредприятия и развивать на Кубани систему мелиорации. Об этом заявил председатель ЗСК Юрий Бурлачко во время поездки в Тихорецкий район, где сейчас идет уборка урожая. «В 70-е годы, когда наши аграрии пытались получить первый миллион тонн кубанского риса, существовал лозунг «Мелиорация – дело всенародное». Сегодня нам этот лозунг пора вспомнить», - подчеркнул он. По словам господина Бурлачко, при правильной системе полива аграрии могут получать лучший результат и собирать по два урожая.

По состоянию на 9 июля в Краснодарском крае уже собрано 86% колосовых и зернобобовых от запланированного объема. Часть этого урожая затем попадет на тихорецкий элеватор, который был построен после Российского инвестиционного форума в Сочи 2018-го года. В его строительство уже было вложено 350 млн руб., а в ближайшее время предполагается инвестировать в развитие еще 900 млн руб.

Михаил Лукашов