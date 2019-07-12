Россельхознадзор присмотрит за животными в зоопарках и цирках

Россельхознадзор с 2020 года начнет выдавать лицензии на участие животных в культурно-зрелищных мероприятиях в зоопарках, цирках и дельфинариях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст документа. Ранее лицензии на подобную деятельность не выдавались.

Кроме того, Россельхознадзор будет следить за тем, как в культурно-зрелищных учреждениях обращаются с животными. В остальных случаях контроль за содержанием животных будет осуществлять Росприроднадзор. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили РБК, что для получения лицензии надо будет оплатить пошлину. Ее размер в Россельхознадзоре не назвали.

Ранее Минкульт РФ опубликовал для общественного обсуждения проект постановления с требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, в том числе в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Планировалось, что постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Минкульт вошел в контакт с животным миром».