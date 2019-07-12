Ford будет строить электромобили на платформе Volkswagen

Компании Ford и Volkswagen раскрыли подробности своего сотрудничества в рамках созданного альянса.

Согласно условиям соглашения, американский автопроизводитель будет использовать платформу MEB, разработанную Volkswagen Group, для своих электромобилей. При этом немецкая марка станет инвестором стартапа Argo AI, занимающегося технологиями для беспилотников.

Также будет расширено сотрудничество в области коммерческих моделей. Ford разработает пикап и полноразмерный фургон, а Volkswagen сделает компактный фургон — автомобили станут глобальными моделями и будут продаваться под обеими марками.

Напомним, о создании альянса Volkswagen и Ford было объявлено в декабре 2018 года. Ранее также стало известно, что Ford прекращает в России сборку и продажу легковых автомобилей. Подробнее об этом в материале “Ъ” «Ford оставил управление 'Соллерсу'»