На Дону двух следователей сократили после жалобы в центральный аппарат СК

Жители Ростовской области на личном приеме у председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкина пожаловались на приостановление предварительного следствия в по делу об убийстве их родственника, сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. Ростовчане уверены, что правоохранители провели не все необходимые следственные действия, направленные на раскрытие преступлений и установление подозреваемых.

Господин Бастрыкин указал на нежелание следователей раскрыть преступление и явную волокиту. Теперь дело передадут для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России и подключат к его раскрытию криминалистов Главного управления криминалистики. Так как нераскрытые дела будут передавать в центральный аппарат СК, в СУ СК по Ростовской области сократят две ставки следователей.

Дарья Голякова