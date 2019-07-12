Держат марку

Во второе воскресенье июля сотрудники Почты России отмечают профессиональный праздник. В новейшей истории России официально он был учрежден 25 лет назад. На самом деле истории российской почты около тысячи лет. В Киевской Руси существовала почтовая повинность «повоз» – население было обязано давать княжескому гонцу коня и корм. Первые почтовые отделения появились в Золотой орде и назывались «ямами» (от тюркского «ям» – дорога), а перевозчики почты – «ямщиками». “Ъ-Приволжье” узнал, как работает современное почтовое отделение.