Держат марку

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В городские почтовые отделения посылки и письма прибывают из сортировочного центра

Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

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Во второе воскресенье июля сотрудники Почты России отмечают профессиональный праздник. В новейшей истории России официально он был учрежден 25 лет назад. На самом деле истории российской почты около тысячи лет. В Киевской Руси существовала почтовая повинность «повоз» – население было обязано давать княжескому гонцу коня и корм. Первые почтовые отделения появились в Золотой орде и назывались «ямами» (от тюркского «ям» – дорога), а перевозчики почты – «ямщиками». “Ъ-Приволжье” узнал, как работает современное почтовое отделение.

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