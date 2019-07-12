«Создано прогрессивное законодательство для инвестиций»

Новые проекты, как рассказал председатель облдумы, касаются аграрной сферы региона. Речь идет о строительстве двух животноводческих комплексов холдингом «ЭкониваАгро» в Бобровском и Лискинском районах общей стоимостью около 5,4 млрд руб. и периодом реализации до 2028 года. В них планируется разместить 5,6 тыс. коров и оборудовать площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 8,05 тыс. голов. В результате должно быть создано эффективное сельхозпредприятие по разведению племенного скота, производству молока и мяса.

Еще одним проектом в разделе стало возведение в Бобровском районе первой очереди современного тепличного комплекса ООО ТК «Воронежский» общей площадью 20,5 га для круглогодичного производства овощной продукции в закрытом грунте в объеме около 13 тыс. тонн в год. Стоимость объекта превышает 6 млрд руб., его должны построить к 2032 году.

Кроме того, в подразделе «Производство пищевых продуктов» скорректированы параметры проекта компании «КДВ Воронеж» в Рамонском районе региона. В частности изменено содержание проекта строительства кондитерской фабрики в части увеличения числа технологических линий с 62 до 64, и видов выпускаемой продукции с 38 до 41. Проектная мощность – 1 тыс. тонн в сутки. В связи с этим возросла и стоимость проекта – с 29,4 до 31,8 млрд руб.

В том же подразделе был увеличен объем инвестиций на строительство завода по переработке люпина компанией «Корм Центр» в Каширском районе с 210,1 до 485,3 млн руб.

«Сегодня в Воронежской области разработано прогрессивное законодательство в сфере инвестиционной деятельности, –уверен председатель облдумы Владимир Нетёсов. – Действует широкий перечень преференций для инвесторов, реализующих масштабные проекты, запускающих производства, создающих рабочие места. Наращивание инвестиций, предпринимательской активности – это основа экономического роста и укрепления доходной налоговой базы региона, создания достойного уровня жизни воронежцев. В этом же и возможность для бюджета направлять дополнительные средства на развитие социальной сферы, реализацию программ благоустройства и улучшения городской среды».