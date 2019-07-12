«Витус» в рукаве ЦБ отозвал лицензию у одной из старейших инвесткомпаний Перми

У одной из старейших инвесткомпаний Прикамья — ИК «Витус» регулятор отозвал лицензию. ЦБ сообщил, что компания занималась манипуляциями на рынке, не выдерживала требования по собственному капиталу, нарушала раскрытие отчетности. В компании пока не комментируют действие ЦБ. Участники рынка полагают, что случай с «Витусом» не добавляет доверия к финансовой системе.

Банк России сообщил об аннулировании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционная компания „Витус“». В сообщении ЦБ утоняется, что отзывается лицензия на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельности и деятельность по управлению ценными бумагами.

Лицензия отозвана из-за неоднократных нарушений ИК требований законодательства о ценных бумагах. В частности, по мнению регулятора, общество осуществляло действия, относящиеся к манипулированию рынком. Также ООО «ИК „Витус“» нарушило требование ЦБ по минимальному размеру и расчету размера собственных средств, не предоставляло вовремя отчетность.

По заявлению ЦБ, действие лицензий прекращается 11 декабря 2019 года. Само общество обязано прекратить деятельность за сутки до этого.

Связаться с представителями ИК не удалось, телефон компании, указанный на сайте, не отвечает. На сайте «Витуса» размещено объявление, что компания фактически прекратила деятельность: «Оказание всех услуг профессиональной деятельности компанией не осуществляется, за исключением действий, связанных с прекращением действующих обязательств перед клиентами в срок до 11.12.2019».

ООО «Инвестиционная компания „Витус“» является старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Перми, работает с 1992 года. Выручка в 2017 году — 543 млн руб., чистая прибыль — 65 млн руб. Ранее входило в одноименную инвестиционную группу, основателями которой были Сергей и Алексей Черновы, ныне развивающие проект «Свободный капитал», а также Сергей Бровцев, один из совладельцев Custom Capital. В 2013 году инвесткомпания была продана группе бизнесменов во главе с Антоном Короликом, Дмитрием Пищальниковым и Эдуардом Хайруллиным, которые до этого купили у братьев Черновых «Перминвестбанк». В начале 2018 года 44% долей компании приобрело столичное ПАО «Волга Капитал».

В 2018 году у компании было порядка 2 тыс. вкладчиков. На конец июня 2019 года размер собственных активов ООО составлял 616 млн руб., пассивов 409 млн руб.

Гендиректор компании «Инвестленд» Игорь Вагизов считает, что отзыв лицензии у старейшего игрока рынка не добавляет доверия к финансовой системе. «Это очень печальное событие, стоит в одном ряду с банкротством Экопромбанка и фонда „Стратегия“. Доверие нужно будет восстанавливать и тем компаниям, которые продолжают работать»,— отмечает эксперт.

Вячеслав Суханов