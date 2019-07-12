Базе данных пользователей «ВКонтакте» определяют эксклюзивного владельца

«ВКонтакте» выступила против использования базы данных своих пользователей. Соцсеть требует от компании «Дабл» уничтожить программное обеспечение, которое содержит информацию о 36 млн пользователях. Рассмотрение такого иска возобновил Арбитражный суд. Компания «Дабл» применяет алгоритмы, чтобы собирать и анализировать данные пользователей «ВКонтакте», которые находятся в открытом доступе. Их использовали, например, для определения кредитоспособности конкретного клиента банка или оценки рисков. «ВКонтакте» считает это незаконным, судебный процесс длится с 2017 года.

Вряд ли разбирательство закончится в ближайшее время, потому что вопрос о персональных данных плохо регулируется законом и допускает широкую трактовку действующих норм, считает управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Этот вопрос регулируется не только законом “О персональных данных”, но еще и частью 4 Гражданского кодекса, которая говорит об исключительных правах на базу данных. Во многом именно на стыке различных подходов к толкованию ГК это дело и длится уже так долго с множеством экспертиз и неоднократным пересмотром решений. Дело в том, что компания “Дабл” достаточно творчески подошла к документу, который сам “ВКонтакте” опубликовал в качестве пользовательского соглашения. Ответчик решил, что не соцсеть создает базу данных, а сами пользователи обеспечивают публичный доступ к личной информации. Получается, что компания “Дабл” просто собирает ее в свободном доступе, как если бы она это делала через поисковик Google.

Понятно, что для соцсети и для всей отрасли в целом это дело является прецедентом.

Сама компания имеет возможность влиять на будущие подобные споры, изменив пользовательское соглашение и поменяв некоторые формулировки в нем. Но, совершенно очевидно, каким бы ни было окончательное решение, на него будут ориентироваться очень многие. В каком-то смысле оно будет иметь ту же силу, что и новый закон: не учитывать его при разрешении и планировании каких-то будущих ситуаций будет невозможно».

Соцсетям не выгодно, чтобы сторонние компании использовали фактически не принадлежащие им данные для собственной коммерческой выгоды, и, судя по всему, судиться сейчас — единственный для них способ отстоять свое право на информацию пользователей, считает гендиректор компании «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Пользователи в соцсетях оставляют огромное количество информации о себе, о том, с кем и на какие темы они общаются. На сегодняшний момент системы машинного обучения позволяют на основании выданных кредитов, других имеющихся данных, довольно точно прогнозировать платежеспособность клиента банка — это своего рода скоринг вероятности возвращения займа. Конечно, компании будут всячески стараться получить доступ к этой информации, причем под видом даже самих пользователей, которые хотят передать данные, чтобы получить кредитную оценку или рейтинг.

Но социальные сети считают эти данные своими и хранят их с целью дальнейшей монетизации, их не устраивает то, что кто-то получает эту информацию бесплатно.

Например, кредитные организации на этом успешно зарабатывают. Поэтому “ВКонтакте” под видом защиты пользователей в большей степени пытается обезопасить себя».

Нередко подобные базы данных оказываются в руках злоумышленников, которые используют информацию для обмана граждан, говорит старший аналитик компании Positive Technologies Екатерина Килюшева: «Многие компании действительно занимаются сбором публичных данных из различных соцсетей — это и персональная информация, и список профессиональных контактов, которые могут агрегировать с другими приложениями, например, с сайтами объявлений, маркетплейсом. За счет этого банк может получить сведения о доходах пользователей, их транзакциях. Несмотря на то, что сами компании утверждают, что они используют информацию исключительно для таргетированной рекламы или для того, чтобы проверить кредитную историю пользователя, эти данные могут оказаться в руках злоумышленников. Они высоко ценятся на теневом рынке, потому что их можно использовать для разных мошеннических схем. Бывает, пользователь получает сообщение с просьбой перевести деньги или новость о том, что случилось какое-то горе и нужна помощь. Думаю, такой сценарий наиболее распространен, и доверчивые пользователи довольно часто попадают на удочку мошенников».

Во «ВКонтакте» не смогли оперативно дать комментарий «Ъ FM» об этом деле. В компании «Дабл» также не ответили на запрос. Известно, что для рассмотрения дела проводится техническая экспертиза, которая началась в феврале. Ее результаты должны представить на следующем заседании 30 августа.

Глеб Силко