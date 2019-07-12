Уральские металлурги получили премию имени изобретателей Черепановых

Технический директор АО «Евраз Нежнетагильский металлургический комбинат» (Евраз НТМК) Павел Зажигаев и заместитель начальника технического управления компании Константин Шведов стали лауреатами премии имени Черепановых. Награды металлургам вручил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов на международной промышленной выставке «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

«Павел Зажигаев отмечен за вклад в модернизацию доменного производства комбината, внедрение технологий, направленных на увеличение производительности и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Константин Шведов удостоен высокой награды за эффективное руководство проектами по оптимизации производственных процессов и освоению новых видов металлопроката»,— сообщили в пресс-службе «Евраза».

Всего премию получили 18 человек из разных отраслей промышленности. Среди лауреатов сотрудники Уралвагонзавода, Северского трубного завода, «Ураласбеста». Уральского электрохимического комбината.

Премия имени изобретателей первого русского паровоза была учреждена в Свердловской области в 1997 году. Награда присуждается за личный вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологий производства на промышленных предприятиях Урала.