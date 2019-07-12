В Самаре руководителя УК «Жилсервис» оштрафовали за мусор

12 июля, пятница
В Самаре оштрафовали должностное лицо управляющей компании МП «Жилсервис», сообщает прокуратура области.
Как выяснил надзорный орган, управляющая организация допустила складирование бытового мусора возле одного из обслуживающих домов.
Административное дело было возбуждено по ст. 10.3 областного закона «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».
Деятельность самарских управляющих компаний регулярно критикуется. Ранее был составлен рейтинг худших УК города.