Донскую продукцию будут активно продвигать за границей

В Ростове состоялась встреча российских торговых представителей в шести зарубежных государствах с донскими предпринимателями. Ее целью стал поиск новых возможностей для выхода предприятий Ростовской области на мировые рынки. Торгпреды заявили о готовности интенсифицировать работу по продвижению товаров и услуг регионального бизнеса за рубежом.

Начался визит торгпредов России в Абхазии, Австрии, Великобритании, Киргизии, Никарагуа и Пакистане на Дон с деловой встречи с первым заместителем губернатора Ростовской области Виктором Гончаровым.

"Рост внешнеторгового оборота Ростовской области за прошлый год составил 24, 3% и превысил 12.1 млрд. долларов США, - рассказал во время переговоров Виктор Гончаров. - однако реализация национальных проектов ставит перед Донским регионом новые маcштабные задачи по наращиванию экспорта, в первую очередь несырьевого».

На встрече было отмечено, что Ростовская область сегодня входит в число 10 регионов России, в которых реализуется пилотный проект по внедрению нового экспортного стандарта. В настоящее время регион занимает седьмое место в России по объему экспорта товаров и услуг. По данным регионального правительства, в 2018 году по темпу роста объемов экспорта регион занимает второе место в стране: по итогам прошлого года поставки товаров и услуг, произведенных на Дону, в 140 стран мира выросли более чем на 32%, превысив $9 млрд. Это рекордный для Ростовской области показатель.

Почти все экспортные продажи донских предприятий приходятся на несырьевые секторы экономики. Объем несырьевого неэнергетического сектора составил в прошлом году около $6,8 млрд. К 2024 году правительство Ростовской области планирует довести этот показатель до $8,08 млрд.

«Цель встречи торговых представителей России за рубежом с донским бизнесом - увеличение поставок товаров и услуг, произведенных в Ростовской области, на мировые рынки за счёт использования новых моделей их продвижения, - заявил господин Папушенко. - Развитие экспорта и международной кооперации является главной задачей одного из национальных проектов, действующих в России в настоящее время. Спрос на глобальном рынке огромный, поэтому развитие экспорта - важная точка роста экономики».

Министр добавил, что сегодня 30% регионального экспорта приходится на продукцию верхнего передела. Дальнейший рост доли высокотехнологичного экспорта наряду с увеличением объемов продаж товаров и услуг за рубеж предусматривают и национальный проект «Международная кооперация и экспорт», и стратегия развития Ростовской области до 2030 года.

Организаторами серии визитов зарубежных торгпредов России в регионы выступают федеральные и региональные власти, а также Российский экспортный центр. Во время этих мероприятий торговые представители вкратце рассказывают предпринимателям о преимуществах работы на тех или иных зарубежных странах в разрезе имеющихся внешнеэкономических отношений с Россией, об особенностях инвестиционного и таможенного законодательства, уровне спроса и других факторах, влияющих на перспективы выхода российских компаний на эти рынки. После этого торгпредам предоставляется возможность провести переговоры с представителями бизнеса.

Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко отметил, что объемы торгового оборота донского региона со странами, которые представляли приехавшие торгпреды, имеют резервы роста. Так, по итогам 2018 года они составляют от $16,5 млн с Пакистаном до $31,2 млн с Абхазией при общем внешнеторговом обороте Ростовской области на уровне $12,1 млрд. Работать с Никарагуа донской бизнес только начинает: в марте нынешнего года компания «РИФ», представители которой присутствовали на встрече, заключила первый контракт на поставки зерна из Ростовской области в эту латиноамериканскую страну. Среди других участников мероприятия были представители производственных компаний «Молодец», «Аквауглерод», Миллеровосельмаш, «Бестек-Инжиниринг» и других.

По словам Максима Папушенко, российские торгпреды за рубежом заявили о готовности более интенсивно, чем прежде, продвигать донской бизнес на рынках других стран.

«Мы можем предоставить информацию о рынке, помочь в поиске потенциальных партнеров или в организации участия в зарубежных выставках, - пояснил российский торгпред в Великобритании Борис Абрамов. - Особенно это актуально для небольших компаний, которые не могут самостоятельно открыть представительство в другой стране или полноценно изучить зарубежный рынок перед выходом на него».

«Зачастую отечественные экспортеры не знают о том, какую помощь им могут оказать торговые представительства», - добавил торгпред России в Киргизии Валерий Латыпов.

По данным участников встречи, торгпреды могу помочь получить информацию об экономике страны, найти потенциальных партнёров, принять участие в международных выставках и т. д.

Среди наиболее перспективных с точки зрения развития экспорта отраслей экономики Ростовской области - машиностроение, в том числе, сельскохозяйственное, а также производство станков, вертолетов и медицинского оборудования, химическую промышленность и др.

АПК, по словам Максима Папушенко, имеет возможности для экспорта и более сложной продукции, чем зерно, например, растительных масел. Также есть перспективы развития на глобальном рынке донских услуг, в частности, у образовательных, туристических и медицинских.