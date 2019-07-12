Улица Александра Матросова в Самаре будет закрыта для транспорта до конца июля

12 июля, пятница
Ограничение движения транспорта введено на ул. Александра Матросова в Самаре в пятницу. Об этом сообщает городская администрация.
«С сегодняшнего дня и до 22:00 (MSK+1) 31 июля текущего года ограничено движение транспорта по ул. Александра Матросова на пересечении с ул. Вольская»,– говорится в сообщении.
Речь идет об участке в районе пересечения с ул. Вольской. Ограничение будет действовать по нечетной стороне дороги. С августа оно будет снято. Подробная схема ограничения движения опубликована на сайте самарской администрации.