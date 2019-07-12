Администрацию Дзержинска оштрафовали за нарушения в условиях режима ЧС

Дзержинский горсуд оштрафовал администрацию города на 200 тыс. руб. за 42 выявленных нарушения требований пожарной безопасности во время действия на территории Нижегородской области режима чрезвычайной ситуации в апреле 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Проверка проводилась 25 апреля инспекцией по пожарному надзору. Установлено, что часть населенного пункта не была обеспечена источниками наружного противопожарного снабжения, в местах, где проходит граница города с лесопарками, не были созданы противопожарные минерализованные полосы. Также в поселках Желнино, Пыра и Кордон Лесной не проводилась уборка территорий от сухой растительности, горючих отходов и мусора. Кроме того, администрацией не были созданы условия для набора воды в любое время года из естественных источников воды и не было обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения. Инспекция оштрафовала мэрию по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Администрация города попыталась оспорить решение, но суд поддержал инспекцию и постановил взыскать штраф. Решение в законную силу не вступило.

Анастасия Еремина