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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В выходные на Урале ожидаются жара и дожди

В конце недели в Свердловской области потеплеет до +34. Местами возможны дожди и грозы. По данным уральского Гидрометцентра, днем температура будет меняться от +31 до +36. Ночью — от +14 до +21. Ветер с порывами до 20 м/с. В Екатеринбурге также ожидается дождь. Днем — от +26 до +34. Ночью — от +18 до +21.

«В жаркую погоду не рекомендуется разводить открытый огонь на приусадебных участках и в лесах, строго соблюдайте правила пожарной безопасности. В жаркую и ветреную погоду пламя разгорается особенно быстро и может выйти из-под контроля»,— предупредили в свердловском управлении МЧС. Кроме этого, с 20:00 12 июля до 20:00 13 июля в регионе объявлено о первой степени опасности по неблагоприятным метеоусловиям (НМУ).

Яна Рустамова


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