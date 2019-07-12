Увлажнить татуировки

Мужские средства по уходу за кожей обновляются нечасто: мужчины более консервативны и не так увлеченно следят за бьюти-технологиями, как женщины. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о заслуживающих внимания кремах, которые вышли этим летом.



На вопрос о своих средствах по уходу за кожей подавляющее большинство мужчин вряд ли дадут оригинальный ответ: в ходу средства для и после бритья, не более. Традиционные устои по-прежнему сложно поддаются корректировке даже усилиями многомилионной индустрии красоты. Не помогают и мускулинные герои — эталонные Бреды Питты, Роберты Патиссоны, Колины Фареллы эффективнее работают или на привлечение женской аудитории, или в рекламе парфюмов. Ароматы и кремы — эти две области в мужском сознании обитают в разных вселенных и, как показывает практика, мало пересекаются. Условно: рекламный призыв воспользоваться новым кремом для лица сработает, но не так быстро, как посыл ролика про новый (соблазнительный, взрывной, яркий, сексуальный — нужное подчеркнуть) аромат. Любой косметолог подтвердит, что мужчины очень консервативны в плане ухода за кожей и редко что меняют. Например, многие слышали, что летом обязательно нужно добавить в уход за кожей кремы с spf-фактором. Кто из вас это сделал? То-то же.

Бьюти-эксперт Виктория Рощанинова, Kraftway прогнозирует, что «в последнее время для мужчин выпустили столько декоративной косметики, что и взрыв на покупки кремов не за горами». Посмотрим, воплотится ли в жизнь ли это предсказание. А пока — смотрим, на какие ухищрения идут производители косметики.

Главный фокус сейчас делается на многофункциональность средств. Важно, чтобы крем можно было наносить на лицо и тело — без дифференциации. Времени нет, разбираться с баночками — тоже.

Второй момент — текстура. Мужчины традиционно выбирают гели, свежие отдушки, быстро впитывающиеся составы. Это тоже хорошо ложится в концепцию экономии времени — ждать, когда жирный крем впитается не будет никто.

И третий — средства стали выпускаться для чувствительной кожи, и в гораздо больших количествах, чем раньше. Резон понятен — мужчины бреются каждый день, кожа раздражается, как с этим бороться?

И, хитрая приманка — некоторые кремы и гели стали не просто увлажнять кожу и снимать раздражение, но и усиливать цвет татуировок. Кажется, косметические компании наконец нашли, как пробить мужскую оборону.

Линия Biotherm Sensitive Force для чувствительной кожи. В нее вошли пена для бритья, гель-уход после бритья и восстанавливающий бальзам для ежедневного ухода. Все средства смягчают и успокаивают кожу. Увлажняющий крем Dior Sauvage All Purpose Moisturizer для лица и тела. В его составе содержится натуральный экстракт кактуса, известный своими заживляющими свойствами, а отдушка как и у ароматов Sauvage — свежая цитрусовая. Крем обладает матирующими свойствами и придает яркость татуировкам. Сыворотка Avene Hydrance Intense с эффектом длительного увлажнения. Содержит термальную воду и помогает восстановить защитные барьерные функции кожи, борется с тусклостью и мелкими морщинами.

Ирина Кириенко