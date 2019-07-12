«Леруа Мерлен» 13 июля откроет в Краснодаре третий магазин

В Краснодаре откроется третий по счету гипермаркет «Леруа Мерлен». Об этом сообщили в пресс-офисе компании. Его площадь составит 10 тыс. кв. м, где будет продаваться около 33 тыс. наименований строительных и отделочных материалов. Местом для третьего гипермаркета компания выбрала ул. Александра Покрышкина, 5 в Прикубанском округе. Напомним, до этого в доступности для жителей краевого центра действовали два магазина «Леруа Мерлен» - в «СБС Мегамолл» на ул. Новороссийской и в ауле Новая Адыгея на ул. Тургеневской (агломерация Краснодара). Как рассказал директор нового магазина Роберт Погосян, работать он будет с 9:00 до 23:00, возле гипермаркета оборудована парковка более чем на 1100 мест.

Напомним, недавно в новую площадь переехал гипермаркет «Леруа Мерлен», расположенный в «Мега Адыгея» на ул. Тургеневской — из помещения внутри самого торгово-развлекательного комплекса его переместили в отдельно стоящее здание поблизости.

Михаил Лукашов